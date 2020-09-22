Получившая приз «Кинотавра» картина «Пугало» выйдет в российский прокат
Александра Лисица
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Ставшая лучшим фильмом на прошедшем в Сочи фестивале «Кинотавр» мистическая драма может выйти в российский прокат в 2021 году, передает ТАСС со ссылкой на режиссера Дмитрия Давыдова.
По словам Давыдова, сейчас идут переговоры о прокате первого якутского фильма, ставшего лауреатом «Кинотавра». «Будет большое фестивальное продвижение. Скорее всего, в следующем году», — поделился он.
Сюжет фильма Давыдова разворачивается вокруг деревенской юродивой, исцеляющей людей ценой своей жизненной энергии. Главную роль исполнила дебютантка Валентина Романова-Чыскыырай, получившая награду «Кинотавра» за лучшую женскую роль.
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