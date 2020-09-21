Против Пашаева могут возбудить уголовное дело

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил проверить сведения о причастности лишенного адвокатского статуса Эльмана Пашаева к мошенничеству с недвижимостью, сообщается на сайте ведомства.

Следственный комитет проведет доследственную проверку, при наличии оснований в отношении Пашаева будет возбуждено уголовное дело, указано в сообщении.

Ранее средства массовой информации сообщали о возможной причастности бывшего адвоката к мошенничеству с квартирой одной из московских семей. По данным СМИ, Пашаев обманным путем прописался в квартире и приватизировал жилплощадь.

До этого стало известно, что бывшего защитника актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса.

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