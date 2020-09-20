Семья погибшего в ДТП с Ефремовым намерена создать фонд его памяти

Семья Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, планирует создать фонд его памяти, заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. Об этом сообщает ТАСС.

Защитник рассказал, что он встретится со своими клиентами на следующей неделе. На встрече будет обсуждаться возможность подачи иска к Ефремову и создания фонда памяти Захарова, указал Добровинский.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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