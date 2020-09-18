Фильм «Доктор Лиза» получил приз «Кинотавра»

Александра Лисица
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Биографическая драма Оксаны Карас «Доктор Лиза» получила приз зрительских симпатий на фестивале «Кинотавр», сообщает РИА «Новости».

Зрительское голосование велось на сайте «КиноПоиска».

Фильм с Чулпан Хаматовой в главной роли рассказывает о сутках из жизни врача-реаниматолога, основательницы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, погибшей в 2016 году.

На втором месте оказалась мистическая драма о якутской знахарке «Пугало» Дмитрия Давыдова, на третьем — фильм о чукотском охотнике «Китобой» Филиппа Юрьева, который ранее принес режиссеру победу в параллельной программе Венецианского кинофестиваля.

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