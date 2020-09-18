Автор клипа в поддержку Лукашенко рассказал об угрозах

Автор песни и клипа в поддержку белорусского президента Александра Лукашенко «Любимую не отдают» Евгений Олейник в беседе с «Газетой.Ru» сообщил об угрозах в свой адрес.

Олейник рассказал, что ему пришлось отключить возможность лайкать и комментировать на YouTube ролик, названием которого стала цитата из речи Лукашенко о Белоруссии. «Ориентировочно через два часа после премьеры песни в ряде оппозиционных Telegram-каналов появились призывы к буллингу в комментариях под нашей песней. За час «мирные и невероятные», как мы их тут, в Беларуси, зовем «змагары», написали около тысячи угроз лично мне, автору клипа и песни, и моим любимым артистам, участвующим в клипе», — объяснил он.

«Если первое я воспринимаю спокойно и безразлично, то второго допустить не могу. Артисты для автора святое. У меня нет ресурсов модерировать свою ленту, удаляя то, что может расстроить артистов. Вот я и отключил», — уточнил Олейник.

В записи клипа приняли участие Николай Басков, Филипп Киркоров, Диана Гурцкая и другие белорусские и русские артисты.

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