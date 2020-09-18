Новый адвокат Ефремова попросил об условном сроке для артиста

Новый адвокат Ефремова Роман Филиппов просит дать актеру условный срок, сообщает РИА «Новости».

Юрист в апелляционной жалобе просит отменить или изменить решение и назначить Ефремову наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. По мнению адвоката, назначенное наказание должно быть условным.

Юрист Роман Филиппов стал новым защитником Михаила Ефремова 15 сентября. Он будет представлять интересы заслуженного артиста России в ходе рассмотрения апелляции.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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