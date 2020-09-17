Отказавшийся раскрывать свою личность британский уличный художник Бэнкси лишился прав на одну из своих самых известных работ под названием «Метатель цветов», сообщает The Guardian со ссылкой на решение Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).

Дело о правах на картину рассматривали два года. Бэнкси нарисовал «Метателя цветов» в 2003 в Палестине, на рисунке изображен протестующий, собирающийся бросить вместо зажигательной смеси букет цветов.

В суде художник оспаривал право международной компании по производству открыток Full Colour Black на использование граффити. Однако эксперты суда, отказывая художнику в авторском праве, указали на то, что он сохраняет анонимность и наносит свои работы не на холсты, а на чужую собственность.

В 2019 году Бэнкси открыл магазин со своими работами, который просуществовал несколько недель, чтобы защитить права на свои граффити, после чего выставил работы на сайте. Тем не менее, суд счел попытку формализовать подход к реализации интеллектуальной собственности обусловленной только желанием обойти закон.

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