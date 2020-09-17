Мадонна снимает автобиографический фильм

Певица Мадонна снимет автобиографический фильм, в котором станет режиссером и сценаристом, передает The Hollywood Reporter.

По словам 62-летней Мадонны, в центре внимания фильма будет музыка. «Музыка меня поддерживала, а искусство спасло жизнь», — говорит Мадонна, обещая рассказать о себе много новых и вдохновляющих историй.

Дата премьеры фильма пока не объявлена.

Производством картины займутся студия Universal Pictures и продюсер Эми Паскаль, ранее работавшая над фильмами «Веном» (2018) и «Маленькие женщины» (2019).

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