Супруга Петросяна ответила на вопрос о суррогатном материнстве

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила в Instagram на вопросы фолловеров о материнстве.

Она опровергла подозрения, что их полугодовалого сына вынашивала суррогатная мать. «Шифровка — мое второе имя. Я считаю, что в такой период женщина и ее семья должны находиться в тишине», — объяснила она отсутствие в соцсетях «беременных» фото. «Я слишком молода, чтобы пользоваться теми услугами, о которых вы говорите», — подчеркнула она.

Евгений Петросян и эстрадная артистка Елена Степаненко развелись в конце 2018 года. Близкие к окружению пары источники в 2019 году заявили, что Петросян женился в пятый раз — на своей 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой. В марте 2020 года СМИ стали писать о рождении ребенка у Петросяна и Брухуновой. В конце мая супруги подтвердили, что являются семьей.

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