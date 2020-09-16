Ефремов рассказал, где хотел бы отбывать наказание

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП на 8 лет, хотел бы отбывать наказание в Чувашии, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева. Об этом пишет РИА «Новости».

«Хочу отбывать наказание в Чувашии. Там мой предок, там мои корни. Иван Яковлев был помощником отца Ленина. Он был великим просветителем, преподавателем, Библию перевёл на чувашский язык», — процитировала Меркачева слова Ефремова.

Она добавила, что, по словам Ефремова, представители Чувашии уже готовят обращение во ФСИН.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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