Азиза высказалась об убийстве Талькова

Певица Азиза высказалась по поводу убийства эстрадного певца Игоря Талькова во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Талькова убили выстрелом за сценой. Городская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении гражданского мужа Азизы и ее охранника Игоря Малахова, но после выяснилось, что Талькова застрелил его коммерческий директор Валерий Шляфман, который в 1992 году переехал в Тель-Авив. «Это бы было полной глупостью, абсурд. Игорь этого сделать не мог. Игорь никогда на учете не состоял, чтобы такое сделать прилюдно, в такое время, в таком месте», — цитирует 78.ru.

Сейчас дело об убийстве Талькова считается нераскрытым.

Летом 2020 года вдова и сын певца Игоря Талькова подали на Азизу в суд за клевету после телешоу, в котором она обвинила Талькова-старшего в сутенерстве.

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