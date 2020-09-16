Анну Седокову обокрала помощница

Певица Анна Седокова рассказала в Instagram, как ее обокрала увлекшаяся онлайн-казино помощница.

По словам Седоковой, Анастасия работала в ее доме больше трех лет и была практически членом семьи, однако в последние полгода тратила в онлайн-казино не только свои средства, но и деньги работодательницы. «Начались недочеты. Там забыла, там не отвечают. Возвратные деньги не приходили. Как-то денег не стало», — вспоминает артистка.

После Анастасия попросила денег на операцию для мамы, как выяснилось — не только у Седоковой, но и у ее знакомых. Кроме того, она одалживала деньги «на ипотеку и оформление документов», а сама не платила по счетам Седоковой. «Сегодня я живу в квартире, за которую не платили с апреля. Мой сын ходит в неоплаченный сад. И каждый, кто набирает меня, абсолютно каждый одалживал ей деньги и ждет их», — рассказала Седокова.

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В комментариях ее поддержала певица Наталья Подольская. По ее словам, подобное произошло и в ее окружении.

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