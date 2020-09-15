Ефремов пока не заключал соглашения с новым адвокатом

Семья осужденного актера Михаила Ефремова пока не заключала соглашения с адвокатом Романом Филипповым, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Семья Ефремова еще не заключила соглашение с адвокатом Филипповым», — заявил собеседник агенства.

Ранее актер отказался от своего адвоката Эльмана Пашаева, которого Минюст России захотел лишить адвокатского статуса. Новым защитником Ефремова должен стать Роман Филиппов, отмечает агенство.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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