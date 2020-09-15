Крис Хемсворт пообещал вернуться к роли Тора

Австралийский актер Крис Хемсворт в интервью изданию Elle Man подтвердил, что еще вернется к роли супергероя Тора в киновселенной Marvel.

На вопрос о возможном уходе из серии фильмов о Торе Хемсворт ответил обещанием не уходить на пенсию. «Тор пока слишком молод, ему всего лишь 1500 лет», — пошутил он.

Крис Хемсворт играет Тора с 2011 года и предстал в этом образе в шести фильмах. Новый фильм о Торе «Тор: Любовь и гром» выйдет на экраны в 2022 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Крису Хемсворту придется нарастить мышцы для роли Халка Хогана

— Netflix назвал свой самый популярный фильм

— Крис Хемсворт внезапно провел прогноз погоды