Гарик Харламов озвучит перерисованного Волка в новом «Ну, погоди»

«Союзмультфильм» представил окончательный образ Волка из перезапуска мультфильма «Ну, погоди!».

Озвучит нового Волка юморист и актер Гарик «Бульдог» Харламов.

Первую серию трехмерной перезагрузки студия покажет зимой 2020 года, всего в мультфильме будет 52 эпизода. В сериале также появятся барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля.

Волка аниматоры перерисовали после того, как первые варианты внешности животного были раскритикованы в сети.

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