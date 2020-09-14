Водонаева назвала мужчин, не имеющих жилья, «бездомными собаками»

Телеведущая Алена Водонаева в Instagram назвала мужчин, у которых нет своего жилья, «собаками бездомными».

Подписчица спросила Водонаеву, стоит ли пускать в свою квартиру «потенциального молодого человека».

«Не пускайте! Надоели эти собаки бездомные. Хочешь женихаться и жить с женщиной — веди ее на свою территорию. Жалкие инфантильные рыбы-прилипалы пусть мимо плывут», — ответила Водонаева.

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