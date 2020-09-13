Певица Ольга Зарубина планирует эмигрировать в США

Певица Ольга Зарубина заявила, что намерена переехать к своему избраннику в США.

Имя артистка не раскрывает, однако известно, что он также работал в русском шоу-бизнесе, а сейчас проживает в Соединенных Штатах.

По ее словам, они познакомились в социальных сетях и еще не виделись в живую.

«Я про него ничего не знала, до того как мы начали общаться. А вот он за моим творчеством внимательно следил и очень трепетно ко мне относится. Он уже говорил мне о свадьбе», — сказала певица в интервью Star Hit.

Зарубина уточнила, что намерена поехать к возлюбленному в США в октябре этого года.