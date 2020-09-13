Премьера «Чудо-женщины: 1984» вновь перенесена

Премьеру фильма «Чудо-женщина: 1984» отложили до конца декабря. Об этом пишет Variety со ссылкой на председателя студии Warner Bros. Тоби Эммериха и режиссера картины Пэтти Дженкинс.

По словам Дженкинс, кинолента появится в широком прокате, когда «все из нас смогут разделить этот опыт». Новая дата премьеры запланирована на 25 декабря.

Первоначально фильм должен был выйти 5 июня, однако из-за пандемии коронавируса показ картины перенесли на 2 октября.

Кинолента «Чудо-женщина: 1984» основана на комиксах о супергероях DC.

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