Лучшим режиссером на Венецианском кинофестивале признали японца Куросаву

Призом за лучшую режиссуру на 77-м Венецианском кинофестивале наградили японца Киёси Куросаву за исторический фильм «Жена Шпиона», сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что сам режиссер не смог прибыть в Венецию из-за закрытых границ, однако записал видеобращение, где поблагодарил жюри за их решение. Он получит «Серебряного льва» заочно.

«Жена шпиона» — нуар в декорациях предвоенной Японии. Главные герои узнают военный секрет и выступают против собственного государства.

Международный Венецианский кинофестиваль проходил на острове Лидо со 2 сентября.

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