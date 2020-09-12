Кабмин расширил список не подлежащих налогообложению премий по науке и культуре

Правительство России расширило список премий в области науки и культуры, которые не будут облагаться налогами. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Речь идет о четырех премиях, которые вручаются раз в три года Российской академией наук (РАН), — А.А. Баева, А.А. Бочвара, В.А. Коптюга и Д.С. Лихачева. Также в списке оказалась ежегодная премия РАН за лучшие работы по популяризации науки.

Отныне не будут облагаться налогами две президентские премии в области культуры и искусства — премия Международного конкурса оперных певцов имени Елены Образцовой и премия Кандинского.

Также в перечень вошли литературные премии «Ясная Поляна», «НОС», «Лицей» и премия Александра Солженицына.

Из списка также исключены 11 премий, прекративших свое существование.

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