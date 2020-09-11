Юрий Дудь сделал маникюр и показал подписчикам

Журналист Юрий Дудь показал в Instagram свой маникюр, который он сделал.

На одной руке у него написано «Punk», а на другой — «Rock».

«Уже две недели гоняю вот так. Ощущения – кайф!» — написал он.

Стоит отметить, что многим пользователям журналиста понравился его маникюр. В комментариях под постом люди писали слова восхищения.

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