Юрий Дудь сделал маникюр и показал подписчикам
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Журналист Юрий Дудь показал в Instagram свой маникюр, который он сделал.
На одной руке у него написано «Punk», а на другой — «Rock».
«Уже две недели гоняю вот так. Ощущения – кайф!» — написал он.
Стоит отметить, что многим пользователям журналиста понравился его маникюр. В комментариях под постом люди писали слова восхищения.
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