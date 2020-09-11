Куриленко раскритиковала отмену «женских» и «мужских» наград на Берлинале

Актриса Ольга Куриленко раскритиковала решение организаторов Берлинского кинофестиваля отменить разделение на лучшие мужскую и женскую роли при награждении артистов.

В беседе с ТАСС Куриленко заявила, что неправильно вводить гендерно-нейтральную награду. «Мы же разные. Женщины и мужчины — это не одно и тоже. Ерунда какая-то», — размышляет Куриленко.

По ее мнению, «одно дело — бороться за равноправие женщин, а другое дело — не отличать женщину от мужчины». «Как можно это сравнивать. Я против», — заключила она.

Сейчас Ольга Куриленко приступает к съемкам в новом французско-корейском проекте о француженке, приезжающей в Южную Корею.

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