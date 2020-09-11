Мишустин поздравил с 95-летием живописца Алексея Ткачева

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем народного художника СССР Алексея Ткачева.

Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте правительства. «Многие годы вы создаете уникальные живописные полотна, искусно отображаете самобытность русской деревни, красоту природы. Ваши работы пронизаны любовью к родному краю, к людям», — написал он.

Мишустин отметил, что особое место в творчестве Ткачева принадлежит Великой Отечественной войне. «Каждая картина является живописным документом эпохи, правдиво рассказывает о мужестве солдат-героев, о тяжелых испытаниях военного поколения», — говорится в телеграмме.

Произведения Алексея Ткачева находятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, в частных коллекциях во многих странах мира.

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