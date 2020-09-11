Стало известно о поведении Михаила Ефремова в СИЗО

Член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева рассказала о поведении актера Михаила Ефремова в столичном СИЗО-5.

По ее словам, пока к нему не было претензий ни у сотрудников, ни у сокамерников. «Он не был снобом, он не вел себя как-то вызывающе, не требовал к себе особого внимания, это важно», — цитирует РИА «Новости» интервью Меркачевой Первому каналу.

Правозащитница подчеркнула, что теперь Ефремов в апелляции должен показать, что действительно покаялся, чтобы иметь шанс на снижение срока наказание и замену колонии общего режима на колонию-поселение.

Ранее Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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