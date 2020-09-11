Режиссер «Ворониных» показал последние съемки Бориса Клюева

Режиссер ситкома «Воронины» Александр Жигалкин показал в Instagram последние съемки актера Бориса Клюева, игравшего в сериале одну из главных ролей.

Последний съемочный день сериала проходил в Сочи. «Вспоминаю прекрасные годы совместной работы и дружбы. Вспомните и вы его сегодня», — написал он.

Борис Клюев умер 1 сентября в возрасте 76 лет после долгой болезни.

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