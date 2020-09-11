Скончался звезда шоу «Чудаки»
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Умер звезда рестлинга Стиви Ли, сообщает Daily Star.
Представители рожденного с карликовостью артиста говорят, что его смерть была неожиданной.
Стиви Ли начинал свою карьеру в рестлинге под псевдонимом Марионетка Психо Гном. «Его любили многие, друзья были его семьей, поклонники обожали, но у него остался лишь его брат Джим», — говорят о нем в организации Impact Wrestling.
Стиви Ли играл в фильме «Оз: Великий и Ужасный», сериалах «Чудаки» и «Американская история ужасов», появлялся в многочисленных телешоу.