Скончался звезда шоу «Чудаки»

Умер звезда рестлинга Стиви Ли, сообщает Daily Star.

Представители рожденного с карликовостью артиста говорят, что его смерть была неожиданной.

Стиви Ли начинал свою карьеру в рестлинге под псевдонимом Марионетка Психо Гном. «Его любили многие, друзья были его семьей, поклонники обожали, но у него остался лишь его брат Джим», — говорят о нем в организации Impact Wrestling.

Стиви Ли играл в фильме «Оз: Великий и Ужасный», сериалах «Чудаки» и «Американская история ужасов», появлялся в многочисленных телешоу.