Минюст России предложил лишить Пашаева статуса адвоката

Министерство юстиции России предлагает лишить Эльмана Пашаева, который вел дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, статуса адвоката. Об этом говорится в сообщении пресс-службы, поступившем «Интерфакс»

«Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева», — отмечается в тексте.

При этом ведомство также предлагает привлечь к дисциплинарной ответственности адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского.

«Оба представления будут направлены в связи с деятельностью данных адвокатов в рамках резонансного уголовного дела, связанного с дорожно-транспортным происшествием с участием актера Ефремова», — уточняет министерство.

Ранее Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет. Сам Пашаев позже признался, что нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката в общении со СМИ.

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