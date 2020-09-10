Российская актриса извинилась за шутки о протестах в Белоруссии

Российская актриса Екатерина Шмакова извинилась перед жителями Белоруссии за шутки о протестах в их стране на шоу Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама».

Шмакова сыграла роль «раздраженной белорусская горожанки», участницы протестов. В коротком скетче она заявила Кеосаяну, что она не работает, ей не хватает денег, а не устраивает женщину размер ее груди. Протестный бело-красный флаг у себя на щеке она назвала символикой «Спартака».

В социальных сетях актриса получила немало комментариев от людей, возмущенных насмешкой над протестами. После этого она решила опубликовать на Facebook видеообращение к белорусам, в котором предстала заплаканной и извинилась перед жителями соседней страны. По ее словам, ей «ужасно стыдно», а текст она получила за три минуты до съемок.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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