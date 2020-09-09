Юрист рассказал о перспективе отмены приговора Ефремову

Юрист Борис Кузнецов в Facebook рассказал о перспективе отмены приговора актеру Михаилу Ефремову после смертельного ДТП.

Он обратил внимание на возможность возбуждения уголовного дела в отношении свидетелей со стороны защиты Ефремова за ложные свидетельства. В случае возбуждения дела они, по словам юриста, могут дать показания на адвоката актера — Эльмана Пашаева. «В этом случае можно вести речь о том, что нарушено право на защиту Ефремова, а это, возможно, приведет к отмене приговора. При новом судебном разбирательстве приговор может быть мягче», — предположил Кузнецов.

Ранее Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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