Ефремов жалуется на плохой сон

Актер Михаил Ефремов, накануне приговоренный к лишению свободы по делу о смертельном ДТП, в СИЗО чувствует себя нормально, однако он плохо спит. Об этом «Пятому каналу» сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

«Сегодня и вчера встречались. Оценили условия содержания, проверяли какие сокамерники и как себя чувствует. Говорит, что нормально, спал плохо. Он последнее время из-за состояния здоровья спит не очень хорошо, но чувствует себя нормально», — говорится в сообщении.

Ранее Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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