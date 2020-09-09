Пожар в павильоне Главкино оказался постановочным

Пожар на съемках сериала «Грозный» на киностудии Главкино оказался постановочным, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала «Россия».

В декорациях снимали сцену пожара, который бушевал в Москве в XVI веке во времена Ивана IV Грозного. «По правилам безопасности на съемочной площадке присутствовала пожарная техника и дежурили сотрудники МЧС, а сам огонь контролировался бригадой пиротехников», — рассказали в пресс-службе, добавив, что во время пожара никто не пострадал.

«Пожар» для кинематографистов подготовил пиротехник Михаил Марьянов, который ранее работал над картинами «Чернобыль», «Ненастье», «Жизнь и судьба», «Тихий Дон» и «Шпион». «У нас было запланировано два пожара. Это бунт, где все бегали и кричали: «Ведьма!», и второй, когда татары жгли столицу. Эту историю мы готовили довольно долго, а снимали одним дублем», — уточнил он.

О возгорании декораций на площади 800 кв. м 9 сентября сообщило ГУ МЧС по Московской области.

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