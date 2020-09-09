Чак Норрис поздравил жителей Якутска с Днем города

Американский актер Чак Норрис поздравил жителей Якутска с предстоящим Днем города, передает портал Ykt.ru.

«Я поздравляю вас с днем рождения крутейшего, самого холодного города в мире», — обратился к якутянам артист.

Он призвал жителей Якутска не оставлять мусор в лесах рядом с городом. «Я знаю, вы прекрасные и умные люди и будете беречь чистоту природы. Берегите себя, всего наилучшего, ваш друг Чак Норрис», — добавил актер.

Якутск отпразднует свое 388-летие 13 сентября. С 7 сентября в городе начались праздничные мероприятия. В регионе также идет активная борьба с несанкционированными свалками.

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