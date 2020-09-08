Защита сына Захарова обжалует размер компенсации с Ефремова

Защита старшего сына водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине актера Михаила Ефремова, будет обжаловать определенную судом компенсацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Сергея Аверцева.

Пресненский суд Москвы взыскал в пользу Виталия Захарова 800 тыс. руб., хотя потерпевший просил суд о 7,3 млн. «Мы, конечно, недовольны компенсацией, вопрос обжалования обсудим с доверителем», — уточнил юрист.

Артист признан виновным по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Ефремов свою вину признал, 8 сентября ему вынесли приговор — 8 лет в колонии общего режима.

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