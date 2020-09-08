Ефремову зачли проведенный под домашним арестом срок

Пресненский суд Москвы зачел актеру Михаилу Ефремову время, проведенное под домашним арестом.

В колонии актеру, признанному виновным в смертельном ДТП, придется провести примерно 7 лет 10,5 месяцев. «Срок наказания исчислять с момента оглашения приговора. С 10 июня по 7 сентября зачесть срок лишения свободы из расчета два дня домашнего ареста за день содержания под стражей», — цитирует РИА «Новости» судью Елену Абрамову.

Соответственно, по решению суда Ефремов уже «отсидел» полтора месяца.

Артист признан виновным по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Ефремов свою вину признал, 8 сентября ему вынесли приговор — 8 лет в колонии общего режима.

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