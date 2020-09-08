Суд не поверил тому, что Ефремов сидел на заднем сиденье

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Пресненский суд Москвы, где оглашается приговор по делу актера Михаила Ефремова, не поверил доводам защиты, заявлявшей, что подсудимый в момент ДТП находился на заднем сиденье. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее Ефремова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения».

Судья продолжает оглашать приговор.

ДТП с участием актера произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков.

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