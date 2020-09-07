Актер Сергей Колтаков умер после тяжелой болезни

Актер Сергей Колтаков скончался в возрасте 64 лет после тяжелой болезни, сообщает ТАСС со ссылкой на режиссера Григория Константинопольского.

За три недели до смерти Колтаков снимался в новом фильме Константинопольского. «Сергей Михайлович снимался у меня в двух фильмах — «Пьяная фирма», и сейчас вот только мы с ним закончили работать. 18 августа он у меня снялся — последний день был съемочный в «Мертвых душах». Великий артист, большой, потрясающий поэт», — сказал Константинопольский. По его словам, уже во время съемок Сергей Колтаков чувствовал себя плохо, однако сохранял веселый настрой.

По словам режиссера, они познакомились в 1989 году на съемках фильма «Утоли моя печали». «Он был человек бесстрашный, свободный. Ярко жил», — заключил Константинопольский.

Сергей Колтаков дебютировал в кино в 1981 году в фильме Глеба Панфилова «Валентина». Также играл в «Соучастниках» Инны Туманян, «Зеркале для героя» Владимира Хотиненко, «Искусстве жить в Одессе» Георгия Юнгвальд-Хилькевича, «Армавире» Вадима Абдрашитова.