Машков рассказал, кто заменит Матвеева в Табакерке

Художественный руководитель театра Олега Табакова (Табакерки) Владимир Машков во время открытия нового сезона рассказал, кто заменит в коллектива актера Максима Матвеева.

Машков отметил, что пытался найти компромисс с Матвеевым, но это не удалось, поскольку у артиста много своих планов. «Ему трудно совмещать и делать театр основным местом работы. В то же время жалко снимать с репертуара спектакли, в которых он участвовал. Достигнута договоренность с режиссером «Кинастона» Евгением Писаревым, что заглавную роль будет играть наш друг и замечательный артист Юрий Чурсин», — цитирует Машкова сайт kp.ru.

Максим Матвеев свой уход из театра пока не комментировал.

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