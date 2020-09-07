Умер чешский режиссер Иржи Менцель

В Праге на 83-м году жизни умер известный чешский режиссер Иржи Менцель. Об этом в Facebook сообщила его вдова Ольга Менцелева.

Мужчина скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Информация о заболевании не приводится.

«Вчера вечером дома, у нас на руках, твое тело покинуло нашу земную жизнь», — написала Менцелева.

Менцель получил известность после того, как ему в 1968 году вручили премию «Оскар» за фильм «Поезда под особым наблюдением». Он стал лауреатом этой премии в категории «Лучший фильм на иностранном языке».