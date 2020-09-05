Телеведущая Александра Ливанская умерла от рака

Журналистка и телеведущая Александра Ливанская умерла из-за онкологического заболевания на 64 году жизни. Об этом у себя в Facebook сообщил ее сын Артемий Симонян.

«Ровно в полдень не стало моей дорогой, любимой мамы. Александра Юрьевна Ливанская ушла после тяжёлой болезни. Мы боролись до последнего, но неравную битву с раком мы проиграли», — говорится в сообщении.

Он добавил, что отпевание и похороны состоятся 9 сентября.

Ливанская закончила факультет журналистики МГУ в 1981 году. Работала внештатным корреспондентом Московской редакции Гостелерадио, затем была корреспондентом программы «Время». Она вела авторскую программу «Репортаж ни о чем». С января 1998 года журналистка была ведущей программы «Здравствуй, мама!» на телеканале «ТВ Центр».