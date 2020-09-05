Пашаев назвал ожидаемый защитой приговор Ефремову

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, какой приговор ожидает сторона защиты. Своей оценкой он поделился с телеканалом «Москва 24».

Ефремова приговорят к сроку от шести до восьми лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, считает Пашаев.

Михаил Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек. В крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Ефремов свою вину признал, приговор ему вынесут 8 сентября.

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