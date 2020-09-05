Скончалась бельгийская певица и актриса Анни Корди

Знаменитая бельгийская певица и актриса Леони Кореман, известная под именем Анни Корди, скончалась на юге Франции на 93-м году жизни, сообщает телеканал RTBF со ссылкой на родственников артистки.

Как сообщила каналу племянница Корди, женщине стало плохо вечером в пятницу. Прибывшая бригада медиков не смогла ее реанимировать.

Точная причина смерти артистки пока не установлена.

Музыкальная карьера Анни Корди началась в бельгийских барах, позже она перебралась во Францию, где записала более 700 песен, сыграла в двадцати мюзиклах и опереттах, сорока художественных фильмах.

За всю свою жизнь певица дала более 10 тыс. концертов, пластинки с ее песнями разошлись по миру тиражом более чем в 5 млн копий.

В 2004 году бельгийский король Альберт II пожаловал Корди титул баронессы.