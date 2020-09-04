Познер пожалел «идущие под гору» США

Журналист и телеведущий Владимир Познер высказался о современных США на сайте «Познер Online».

Он напомнил о поджогах и грабежах во время недавних протестов в Америке. «Этого не было, не было, не было и произошло. Отчего? Стоило бы подумать на эту тему, это же не просто так», — размышляет Познер, добавляя, что Америка редко была так разделена, как сейчас. «Ну, может, еще она была разделена так в 1860-х, когда была Гражданская война», — уверен он.

По мнению Познера, страна «идет под гору, постепенно она теряет ту привлекательность, которая у нее была». Он также вспомнил высказывание, с которым согласился. «Один человек сказал очень правильную, на мой взгляд, но тяжелую вещь: «Америку любили, Америку ненавидели, Америку боялись, но никогда Америку не жалели. А теперь я ее жалею», — процитировал Познер.

Телеведущий Владимир Познер имеет гражданство сразу трех стран: России, США и Франции. В 1990-е он жил и работал в США.

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