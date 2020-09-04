Актер из «Санта-Барбары» совершил самоубийство
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Актер Питер Ликасси совершил самоубийство, рассказал в Facebook его друг Майкл Сигел.
По словам Сигела, это произошло еще 27 августа. «Он был добрым и щедрым, сделал бы все для друзей. Но был и грубым и всегда вступался за свои идеалы», — поделился автор поста.
Сигел также рассказал, что Питер Ликасси боролся с депрессией.
Питер Ликасси сыграл в нескольких эпизодах «Санта-Барбаты» в 1989 году, также появился в комедийном фильме «Клоуны-убийцы из космоса». После играл в театре.
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