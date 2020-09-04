Кейт Бланшетт попросила называть ее актером, а не актрисой

Австралийская актриса Кейт Бланшетт выступила против гендерных наград на Венецианском кинофестивале. Она заявила, что хочет, чтобы ее называли актером, сообщает The Guardian.

Австралийка, возглавляющая жюри Венецианского кинофестиваля, поддержала решение Берлинского кинофестиваля покончить с гендерными наградами и оставить номинацию «лучший актер».

«Я принадлежу к тому поколению, где слово «актриса» всегда употреблялось в уничижительном смысле. Я всегда называла себя актером», — сказала Бланшетт.

Венецианский кинофестиваль уже не раз обвиняли в сексизме. Например, в 2017 и 2018 годах для участия в конкурсе «Золотой лев» выбрали только одну женщину-режиссера. В 2019 году премию получил польско-французский режиссер Роман Полански, разыскиваемый в США за изнасилование 13-летней девочки.

В этом году в конкурсе приняли участие восемь женщин-режиссеров. Бланшетт видит в этом «прямой ответ на позитивные шаги, которые были сделаны».

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