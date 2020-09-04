Олег Меньшиков стал причиной скандала на похоронах Владимира Андреева
Художественный руководитель Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков не пустил телевидение на церемонию прощания с народным артистом СССР, президентом театра Владимиром Андреевым.
Как сообщает Telegram-канал «Закулиска», Меньшиков стал причиной скандала, отказавшись пропускать в театр тележурналистов, собиравшихся устроить онлайн-трансляцию прощания. «Просили пойти навстречу журналистам, но Меньшиков устроил истерику, не дав почтить память великого актера и выполнить свою работу», — утверждает источник.
Владимир Андреев скончался через два дня после празднования 90-летия. После гражданской панихиды он был похоронен на Троекуровском кладбище.
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