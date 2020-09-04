Олег Меньшиков стал причиной скандала на похоронах Владимира Андреева

Художественный руководитель Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков не пустил телевидение на церемонию прощания с народным артистом СССР, президентом театра Владимиром Андреевым.

Как сообщает Telegram-канал «Закулиска», Меньшиков стал причиной скандала, отказавшись пропускать в театр тележурналистов, собиравшихся устроить онлайн-трансляцию прощания. «Просили пойти навстречу журналистам, но Меньшиков устроил истерику, не дав почтить память великого актера и выполнить свою работу», — утверждает источник.

Владимир Андреев скончался через два дня после празднования 90-летия. После гражданской панихиды он был похоронен на Троекуровском кладбище.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Скончался народный артист СССР Владимир Андреев

— Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище

— Память Владимира Андреева собираются увековечить в Москве