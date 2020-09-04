Netflix намерен привлечь Джейсона Момоа в приквел «Ведьмака»

Актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в сериале «Игра престолов», может сыграть в новом шестисерийном фильмп по мотивам остросюжетного сериала «Ведьмак» (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского. Об этом сообщает Redanian Intelligence.

Отмечается, что продюсеры стримингового сервиса Netflix рассматривают рассматривают кандидатуру актера для участия в проекте «Кровавое происхождение». Предполагается, что Момоа может стать новым Ведьмаком.

Актер пока не подписал контракт.

Над фильмом под названием «Ведьмак: Происхождение» (The Witcher: Blood Origin) будут работать сценарист и продюсер Лорен Шмидт Хиссрик и режиссер Деклан де Барра. Он расскажет о том, как за 1 200 лет до Геральта появился первый ведьмак.

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