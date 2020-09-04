Роберт Дауни-младший больше не работает с Marvel
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Американский актер Роберт Дауни-младший заявил, что больше не будет сниматься в фильмах киновселенной Marvel. Об этом он заявил в подкасте SmartLess.
В ходе беседы ведущий спросил Дауни-младшего о его текущих проектах с Marvel, на что он ответил, что «они все закончены».
Ранее сообщалось, что Дауни-младший может сняться в шестой части фильма «Пираты Карибского моря».
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