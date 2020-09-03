Шуфутинский представил новый клип на песню «3 сентября»

Эстрадный исполнитель Михаил Шуфутинский 3 сентября представил новый короткий клип на свою песню «Третье сентября».

Музыкальный ролик с популярной песней опубликован «ВКонтакте». В нем Шуфутинский умывается в ванной комнате и в зеркале видит себя же, поющего «Третье сентября» в новой аранжировке.

По словам Михаила Шуфутинского, 3 сентября он встретит в гостях у друзей — один из них в этот день празднует день рождения.

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