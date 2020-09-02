Мария Аронова отреагировала на смерть Бориса Клюева

Актриса Мария Аронова в беседе с «Газетой.Ru» отреагировала на смерть Бориса Клюева.

По словам Ароновой, она встречалась с артистом в Доме актера и сожалеет, что им не удалось поработать вместе. «Всегда с хорошим настроением, ухоженный, красивый, потрясающий человек. Никогда невозможно было понять, устал ли он, болеет ли. Рановато [ушел из жизни]», — сказала актриса.

Борис Клюев умер на 77-м году жизни 1 сентября. Прощание с актером состоится в Малом театре 4 сентября.

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