Мария Аронова отреагировала на смерть Бориса Клюева
Эксклюзив
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Актриса Мария Аронова в беседе с «Газетой.Ru» отреагировала на смерть Бориса Клюева.
По словам Ароновой, она встречалась с артистом в Доме актера и сожалеет, что им не удалось поработать вместе. «Всегда с хорошим настроением, ухоженный, красивый, потрясающий человек. Никогда невозможно было понять, устал ли он, болеет ли. Рановато [ушел из жизни]», — сказала актриса.
Борис Клюев умер на 77-м году жизни 1 сентября. Прощание с актером состоится в Малом театре 4 сентября.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Василий Ливанов рассказал о несбывшихся мечтах Бориса Клюева
— Виктор Евграфов назвал смерть Бориса Клюева неожиданной