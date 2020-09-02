Василий Ливанов рассказал о несбывшихся мечтах Бориса Клюева

Актер Василий Ливанов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался о смерти Бориса Клюева.

По словам Ливанова, Клюев запомнился ему хорошим человеком и безупречным актером, влюбленным в профессию. «Ему помешало [в карьере актера] только то, что в кинематографе он всегда играл роли второй скрипки. Он никогда не играл главных ролей. Но играл всегда очень хорошо», — сказал Ливанов, добавив, что Клюев мечтал играть главные роли даже когда уже создал себе имя и обрел славу.

«С его театральными ролями я особо не был знаком, но знал, что сам он рассчитывал именно на кинематографические успехи», — добавил артист. «То, что он всегда играл вторую скрипку, ему мешало быть счастливым. Это было в некотором смысле фатальным обстоятельством», — заключил Ливанов.

Василий Ливанов и Борис Клюев в 1980—1986 годах играли в телефильмах о приключениях сыщика Шерлока Холмса по произведениям Артура Конан Дойла.

Борис Клюев скончался 2 сентября в возрасте 76 лет.

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